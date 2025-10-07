Emanuele Ragnedda ha tentato il suicidio | il killer di Cinzia Pinna trasferito in ospedale nella notte

Emanuele Ragnedda è stato trasferito in ospedale nella notte tra lunedì 6 e martedì 7 ottobre. L'uomo si trovava al carcere di Bancali, a Sassari, dopo aver. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - «Emanuele Ragnedda ha tentato il suicidio»: il killer di Cinzia Pinna trasferito in ospedale nella notte

In questa notizia si parla di: emanuele - ragnedda

Cinzia Pinna, l'imprenditore del vino Emanuele Ragnedda in stato di fermo: «È l'ultimo ad averla vista viva». Accertamenti in un casolare

Cinzia Pinna, l'imprenditore del vino Emanuele Ragnedda in stato di fermo: «Ha provato a fuggire in gommone, era armato»

Cinzia Pinna scomparsa in Gallura, indagato per omicidio il noto imprenditore del vino Emanuele Ragnedda

Nella tenuta agricola di Conca Entosa, tra Palau e Arzachena, sotto sequestro dopo l’omicidio di Cinzia Pinna, si trovano circa 300 mila api che rischiano di restare senza cure. A lanciare un appello è Nicolina Giagheddu, madre di Emanuele Ragnedda, l’uom Vai su Facebook

Cinzia Pinna, le auto di Emanuele Ragnedda e Luca Franciosi ispezionate col luminol per le tracce di sangue: sequestrati diversi oggetti - X Vai su X

«Emanuele Ragnedda ha tentato il suicidio»: il killer di Cinzia Pinna trasferito in ospedale nella notte - Emanuele Ragnedda è stato trasferito in ospedale nella notte tra lunedì 6 e martedì 7 ottobre. Da leggo.it

Omicidio Cinzia: Ragnedda in ospedale, avrebbe tentato suicidio - È stato portato questa notte in ospedale dal carcere di Bancali a Sassari, dove è rinchiuso dopo aver confessato l'omicidio di Cinzia Pinna, 33 enne di Castelsardo, ammazzata nel casolare della tenuta ... Si legge su ansa.it