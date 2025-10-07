Emanuele Ragnedda ha provato a impiccarsi in carcere | il killer di Cinzia Pinna trasferito in ospedale

Leggo.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Emanuele Ragnedda è stato trasferito in ospedale nella notte tra lunedì 6 e martedì 7 ottobre perché avrebbe tentato di impiccarsi in cella. L'uomo si trovava. 🔗 Leggi su Leggo.it

Cinzia Pinna, l'imprenditore del vino Emanuele Ragnedda in stato di fermo: «È l'ultimo ad averla vista viva». Accertamenti in un casolare

Cinzia Pinna, l'imprenditore del vino Emanuele Ragnedda in stato di fermo: «Ha provato a fuggire in gommone, era armato»

Cinzia Pinna scomparsa in Gallura, indagato per omicidio il noto imprenditore del vino Emanuele Ragnedda

