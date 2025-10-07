Emanuele Ragnedda ha provato a impiccarsi in carcere | il killer di Cinzia Pinna trasferito in ospedale

Emanuele Ragnedda è stato trasferito in ospedale nella notte tra lunedì 6 e martedì 7 ottobre perché avrebbe tentato di impiccarsi in cella. L'uomo si trovava. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - «Emanuele Ragnedda ha provato a impiccarsi in carcere»: il killer di Cinzia Pinna trasferito in ospedale

In questa notizia si parla di: emanuele - ragnedda

Cinzia Pinna, l'imprenditore del vino Emanuele Ragnedda in stato di fermo: «È l'ultimo ad averla vista viva». Accertamenti in un casolare

Cinzia Pinna, l'imprenditore del vino Emanuele Ragnedda in stato di fermo: «Ha provato a fuggire in gommone, era armato»

Cinzia Pinna scomparsa in Gallura, indagato per omicidio il noto imprenditore del vino Emanuele Ragnedda

Nella tenuta agricola di Conca Entosa, tra Palau e Arzachena, sotto sequestro dopo l’omicidio di Cinzia Pinna, si trovano circa 300 mila api che rischiano di restare senza cure. A lanciare un appello è Nicolina Giagheddu, madre di Emanuele Ragnedda, l’uom Vai su Facebook

Cinzia Pinna, le auto di Emanuele Ragnedda e Luca Franciosi ispezionate col luminol per le tracce di sangue: sequestrati diversi oggetti - X Vai su X

Emanuele Ragnedda, il killer di Cinzia Pinna, è stato portato d'urgenza in ospedale - Il reo confesso è stato trovato in cella con escoriazioni sul collo: ora è ricoverato nel reparto di psichiatria del pronto soccorso del Santissima Annunziata ... Segnala today.it

Emanuele Ragnedda, il killer di Cinzia Pinna ha tentato di impiccarsi in carcere: trasferito in ospedale - Emanuele Ragnedda, l'imprenditore 41enne arrestato dopo aver confessato l'omicidio di Cinzia Pinna nella sua tenuta di Conca Entosa, nelle campagne di Palau, avrebbe tentato di ... Secondo ilmessaggero.it