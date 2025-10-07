Emanuela Orlandi nuove rivelazioni del fratello Pietro | cosa è la pista inglese

“La vicenda di Emanuela Orlandi è legata all’Inghilterra”. Con queste parole, Pietro Orlandi ha aperto la sua audizione davanti alla Commissione parlamentare d’inchiesta sul caso Orlandi-Gregori. Al centro ci sarebbero cinque fogli, emersi attraverso il giornalista Emiliano Fittipaldi, che parlerebbero di spese sostenute dal Vaticano per mantenere Emanuela a Londra dopo la scomparsa del 1983. Una pista controversa, ma che per il fratello di Emanuela non può essere ignorata. “Questa vicenda va avanti da 42 anni” ha dichiarato. “Io ritengo che qualunque tipo di indizio che emerge e che merita un approfondimento andrebbe approfondito. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

