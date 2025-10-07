Emanuela Orlandi nuove rivelazioni del fratello Pietro | cosa è la pista inglese
“La vicenda di Emanuela Orlandi è legata all’Inghilterra”. Con queste parole, Pietro Orlandi ha aperto la sua audizione davanti alla Commissione parlamentare d’inchiesta sul caso Orlandi-Gregori. Al centro ci sarebbero cinque fogli, emersi attraverso il giornalista Emiliano Fittipaldi, che parlerebbero di spese sostenute dal Vaticano per mantenere Emanuela a Londra dopo la scomparsa del 1983. Una pista controversa, ma che per il fratello di Emanuela non può essere ignorata. “Questa vicenda va avanti da 42 anni” ha dichiarato. “Io ritengo che qualunque tipo di indizio che emerge e che merita un approfondimento andrebbe approfondito. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
In questa notizia si parla di: emanuela - orlandi
Il mistero Emanuela Orlandi nel docufilm “42” presentato al Giffoni Film Festival: il trailer in anteprima
La scomparsa di Emanuela Orlandi in un docu-film realizzato dai familiari: “Il Vaticano ci ha voltato le spalle”
Emanuela Orlandi, il fratello Pietro: “Il nuovo Papa una speranza”
Pietro Orlandi, il fratello di Emanuela Orlandi, è stato nuovamente convocato dalla Commissione bicamerale di inchiesta sulle scomparse di Mirella Gregori e della stessa Orlandi. L'udienza è prevista per martedì 7 ottobre. Pietro Orlandi era stato sentito insie - facebook.com Vai su Facebook
Emanuela Orlandi, il fratello Pietro convocato in commissione dopo il caso delle lettere false: «Chiarezza sulla pista di Londra» - La commissione parlamentare d’inchiesta su Orlandi e Gregori ha deciso di convocare Pietro Orlandi, fratello di Emanuela, per fare chiarezza su dei documenti relativi alla ... Da ilmessaggero.it
Emanuela Orlandi, il fratello Pietro convocato oggi in Commissione: dubbi sulla "pista di Londra". «Quelle lettere sono false» - Pietro Orlandi, il fratello di Emanuela Orlandi, viene ascoltato oggi 7 ottobre dalla Commissione bicamerale di inchiesta sulle scomparse di Mirella Gregori e della stessa Orlandi. Lo riporta msn.com