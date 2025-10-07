Giacca, camicia, cravatta pantaloni con pinces ma anche — e forse soprattutto — gilet: ebbene sì, il più classico dei capi maschili occupa, da un paio di stagioni a questa parte, un posto d’onore nel guardaroba femminile e continua a farlo quest’autunno. In pole position tra le tendenze più cool del momento, rivoluzionato nell’aura secondo un’inaspettata piega sensuale, quello noto al mondo come panciotto è attualmente il capo preferito di fashionista e celebrities. Ed Elisabetta Gregoraci è di certo tra queste ultime. Elisabetta Gregoraci, il look dal sapore mannish per un ritorno in grande stile a Montecarlo. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Elisabetta Gregoraci, il look mannish (ma con ballerine) a Montecarlo