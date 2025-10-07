Elisabetta Canalis a Milano sulla moto di Alvise Rigo

La coppia si trova nel capoluogo lombardo e, nonostante non postino foto insieme, un particolare li tradisce.

Elisabetta Canalis ha una nuova fiamma? Secondo il gossip, il fortunato sarebbe Alvise Rigo, rugbista ed ex concorrente di Ballando con le stelle. A Ciao Maschio, il programma di Nunzia De Girolamo, in onda il sabato su Rai1 alle 17.10, lui ne parla per la pri Vai su Facebook

