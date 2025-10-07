Elisa Longo Borghini | Vollering non voleva collaborare allora ho pensato che l’avrei fregata in volata
La campionessa italiana, Elisa Longo Borghini, ha vinto la Tre Valli Varesine 2025 di ciclismo femminile: l’azzurra ha battuto in una volata a due la neerlandese Demi Vollering e dopo il successo ha espresso tutta la propria soddisfazione ai microfoni di TuttoBiciWeb. La portacolori dell’UAE Team ADQ rivela la voglia di rivalsa che l’ha ulteriormente motivata in corsa: “ Per me è una grande soddisfazione aver vinto davanti a Demi Vollering, che è una delle atlete più forti al mondo ed una campionessa che stimo molto. Questo successo arriva dopo due grandi delusioni, che sono state il Campionato del Mondo e, soprattutto, gli Europei. 🔗 Leggi su Oasport.it
