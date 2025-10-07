Eliambulanza precipita in autostrada il video dello schianto tra le auto | paura e 3 feriti gravi a Sacramento

Fanpage.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il gravissimo incidente solo per puro caso non ha causato una strage. In quel momento infatti la strada era affollata di veicoli ma nessuno è rimasto coinvolto. Nessuna vittima nemmeno a bordo ma tre feriti gravi tra gli operatori sanitari. 🔗 Leggi su Fanpage.it

