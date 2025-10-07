Eliambulanza precipita in autostrada | il video dell’impatto atroce

Tvzap.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

– Un’ordinaria giornata sulle strade di Sacramento si è trasformata in una sequenza di attimi drammatici quando un elicottero di soccorso medico è improvvisamente precipitato su una delle principali arterie della città. La situazione, inizialmente normale, si è rapidamente evoluta in una scena di panico: colonne di fumo si sono alzate verso il cielo, il rumore delle sirene ha invaso l’area e centinaia di automobilisti sono rimasti bloccati, assistendo increduli all’accaduto. I video che hanno subito fatto il giro dei social immortalano il velivolo mentre tenta disperatamente una manovra di emergenza, finendo poi ribaltato sulla carreggiata. 🔗 Leggi su Tvzap.it

eliambulanza precipita in autostrada il video dell8217impatto atroce

© Tvzap.it - Eliambulanza precipita in autostrada: il video dell’impatto atroce

In questa notizia si parla di: eliambulanza - precipita

Kenya, eliambulanza precipita in una zona residenziale: il luogo dell'incidente

Eliambulanza precipita in autostrada, il video dello schianto tra le auto: paura e 3 feriti gravi a Sacramento

eliambulanza precipita autostrada videoEliambulanza precipita in autostrada, il video dello schianto tra le auto: paura e 3 feriti gravi a Sacramento - In quel momento infatti la strada era affollata di veicoli ma nessuno è rimasto coinvolto. Riporta fanpage.it

eliambulanza precipita autostrada videoEliambulanza precipita in autostrada: il video dello schianto tra le auto. Gravissimo - Un momento di routine si è trasformato in attimi di puro terrore quando un elicottero di soccorso è precipitato improvvisamente su una delle arterie ... Si legge su thesocialpost.it

Cerca Video su questo argomento: Eliambulanza Precipita Autostrada Video