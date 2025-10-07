Eliambulanza precipita in autostrada | il video dell’impatto atroce

– Un’ordinaria giornata sulle strade di Sacramento si è trasformata in una sequenza di attimi drammatici quando un elicottero di soccorso medico è improvvisamente precipitato su una delle principali arterie della città. La situazione, inizialmente normale, si è rapidamente evoluta in una scena di panico: colonne di fumo si sono alzate verso il cielo, il rumore delle sirene ha invaso l’area e centinaia di automobilisti sono rimasti bloccati, assistendo increduli all’accaduto. I video che hanno subito fatto il giro dei social immortalano il velivolo mentre tenta disperatamente una manovra di emergenza, finendo poi ribaltato sulla carreggiata. 🔗 Leggi su Tvzap.it

