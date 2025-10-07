Elezioni Toscana 2025 | date e orari candidati e ultimi sondaggi sulle regionali

Domenica 12 ottobre dalle 7 alle 23 e lunedì 13 ottobre dalle 7 alle 15 si vota per le regionali in Toscana. Si sfidano il governatore uscente Eugenio Giani (csx), Alessandro Tomasi (cdx) e Antonella Moro Bundu con la lista Toscana Rossa. Vince chi supera il 40 dei voti. L'eventuale ballottaggio è previsto per il 26 e 27 ottobre. Si possono dare fino a due preferenze ma deve essere rispettata l'alternanza di genere ed è ammesso il voto disgiunto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: elezioni - toscana

Elezioni regionali in Toscana, le trattative a sinistra: Giani strappa il via libera

Elezioni in Toscana, Tomasi (Fdi): “C’è un mondo civico che vuol darci una mano”

Elezioni regionali | M5s, la Toscana si spacca: "No a un'alleanza con il Pd". Galletti: "Confronto aperto, niente fughe in avanti"

ELEZIONI REGIONALI In #Toscana a Fivizzano (MS) – Cuore della Lunigiana, all’incontro con simpatizzanti e militanti per illustrare i risultati dei primi 3 anni di #GovernoMeloni e sostenere i candidati di #FratellidItalia al Consiglio regionale. La Toscana - X Vai su X

ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO DELLA REGIONE TOSCANA DEL 12 E 13 OTTOBRE 2025 In vista delle prossime consultazioni elettorali che si terranno nei giorni 12 e 13 ottobre 2025, l’Ufficio Elettorale del Comune di Sa Vai su Facebook

Elezioni Toscana 2025: date e orari, candidati e ultimi sondaggi sulle regionali - Domenica 12 ottobre dalle 7 alle 23 e lunedì 13 ottobre dalle 7 alle 15 si vota per le regionali in Toscana. Lo riporta fanpage.it

Elezioni regionali in Toscana, "Il Confronto" Giani-Tomasi su Sky TG24 - Dopo i faccia a faccia già avvenuti tra Acquaroli e Ricci, per le regionali nelle Marche, e tra Occhiuto e Tridico, per la Calabria, ora tocca alla Toscana, chiamata al voto il 12 e 13 ottobre. Scrive tg24.sky.it