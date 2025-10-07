Elezioni regionali Toscana le pagelle ai candidati | Giani ottimo oratore Bundu vince con il look Tomasi efficace
Firenze, 7 ottobre 2025 – Dopo i dibattito che si è svolto al PalaCongressi, diamo le pagelle ai tre candidati alle elezioni regionali toscane che si svolgono domenica 12 e lunedì 13 ottobre. Ricordiamo i tre candidati e le liste e i partiti che li sostengono: Eugenio Giani, presidente uscente e candidato del centrosinistra allargato (Pd, M5S, Alleanza Verdi e Sinistra, lista Giani presidente Casa Riformista con Italia Viva, +Europa, Psi e Pri); Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia e volto del centrodestra unito (Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati-civici per Tomasi e la civica del candidato, E’ Ora!) e Antonella Bundu, esponente della sinistra radicale, candidata per Toscana Rossa. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: elezioni - regionali
Elezioni regionali, il vertice in notturna: i leader a casa Meloni per le candidature
Elezioni regionali in Toscana, le trattative a sinistra: Giani strappa il via libera
Elezioni regionali, Zaia gioca di sponda. L’asse con la premier nella partita con Salvini
Elezioni regionali in Calabria: Occhiuto verso una vittoria netta. La seconda rilevazione di Opinio per la Rai, con una copertura del 98%, dà il governatore uscente in una forbice tra il 62,5 e il 58,5% - X Vai su X
Sky tg24. . Parliamo di elezioni regionali. Su Sky TG24 torna Il Confronto. Il prossimo faccia a faccia - con regole, domande e tempi uguali per tutti - riguarderà la regione Toscana, a pochi giorni dal voto, e si terrà martedì 7 ottobre alle 10.30. A sfidarsi saranno Vai su Facebook
Elezioni regionali in Toscana: confronto a tre. Il nostro dibattito a Firenze. Scintille su sicurezza e migranti - Un solo punto in comune: sì all’acqua pubblica (ma con accenti diversi) ... Come scrive lanazione.it
Elezioni regionali Toscana, tutte le istruzioni per votare. Ecco le schede elettorali - L’elezione del presidente e il rinnovo del consiglio regionale domenica 12 ottobre dalle 7 alle 23 e lunedì 13 ottobre dalle 7 alle 15 ... lanazione.it scrive