Elezioni Regionali Toscana 2025 | Giani e Tomasi a confronto su Sky TG24 martedì 7 ottobre alle 10.30

Nuovo appuntamento con Il Confrontosu Sky TG24, il format che negli anni ha contribuito a rendere il canale all news un punto di riferimento nel racconto della politica italiana. Dopo i faccia a faccia già avvenuti tra Acquaroli e Ricci per le regionali nelle Marche e tra Occhiuto e Tridico per la Calabria, tocca alla Toscana, chiamata al voto il 12 e 13 ottobre. Il Confronto tra Eugenio Giani, pr. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Elezioni Regionali Toscana 2025: Giani e Tomasi a confronto su Sky TG24 martedì 7 ottobre alle 10.30

In questa notizia si parla di: elezioni - regionali

Elezioni regionali, il vertice in notturna: i leader a casa Meloni per le candidature

Elezioni regionali in Toscana, le trattative a sinistra: Giani strappa il via libera

Elezioni regionali, Zaia gioca di sponda. L’asse con la premier nella partita con Salvini

#Elezioni regionali in #Toscana, come e quando si vota - X Vai su X

Risultati a Miglierina delle elezioni regionali 2025. Elettori: 912 - Votanti: 295 (32,35%), Schede nulle: 2, Schede bianche: 2, Schede contestate: 0. https://elezioni.interno.gov.it/risultati/20251005/regionali/scrutini/italia/183020220740 Vai su Facebook

Elezioni Toscana 2025: date e orari, candidati e ultimi sondaggi sulle regionali - Domenica 12 ottobre dalle 7 alle 23 e lunedì 13 ottobre dalle 7 alle 15 si vota per le regionali in Toscana. Secondo fanpage.it

Elezioni regionali in Toscana, "Il Confronto" Giani-Tomasi su Sky TG24 - Dopo i faccia a faccia già avvenuti tra Acquaroli e Ricci, per le regionali nelle Marche, e tra Occhiuto e Tridico, per la Calabria, ora tocca alla Toscana, chiamata al voto il 12 e 13 ottobre. Riporta tg24.sky.it