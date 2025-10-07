Elezioni regionali poche le donne elette e nessuna nel collegio reggino

Sono poche le donne che faranno il loro ingresso nel nuovo consiglio regionale. Sui 29 seggi, solo 7 sono femminili (4 nella maggioranza e 3 nelle file dell'opposizione). C'è ancora tanta strada da fare. La doppia preferenza di genere fatica a innescare il cambiamento a favore della parità di. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

In questa notizia si parla di: elezioni - regionali

Elezioni regionali, il vertice in notturna: i leader a casa Meloni per le candidature

Elezioni regionali in Toscana, le trattative a sinistra: Giani strappa il via libera

Elezioni regionali, Zaia gioca di sponda. L’asse con la premier nella partita con Salvini

#Elezioni regionali in #Toscana, come e quando si vota - X Vai su X

Anche alle elezioni Regionali della Calabria il partito vincitore… è quello dell’astensionismo! L’affluenza definitiva alle elezioni del 5 e 6 ottobre si è attestata al 43,14%, dato in calo rispetto al 2021 quando aveva votato il 44,36%. Un dato che parla di disillusio - facebook.com Vai su Facebook

Elezioni regionali Toscana, "Il Confronto" dei candidati Giani-Tomasi su Sky TG24 - Leggi su Sky TG24 l'articolo Elezioni regionali Toscana, 'Il Confronto' dei candidati Giani- Si legge su tg24.sky.it

Elezioni regionali, «da Cosenza una lista competitiva e femminista» - COSENZA «La direzione nazionale di ieri ha tracciato una linea netta: come ha ricordato la segretaria Elly Schlein, la vera innovazione delle liste passa dalla presenza di donne, femministe, e se ques ... corrieredellacalabria.it scrive