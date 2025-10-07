Elezioni regionali Occhiuto si conferma presidente con il 57,26%

Reggiotoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Definitivi i dati che sanciscono la vittoria ufficiale del centrodestra e del candidato presidente Roberto Occhiuto alle regionali in Calabria. Secondo quanto riportato sul portale Eligendo del ministero dell'Interno, a scrutinio ultimato in tutte le 2.406 sezioni allestite nelle tre. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

