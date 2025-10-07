Elezioni regionali in Toscana | Antonella Bundu Toscana Rossa è l’alternativa

Firenze, 7 ottobre 2025 – “Mi definisco una donna nera, fiorentina e di sinistra”. Dice così di lei Antonella Bundu, 55 anni, candidata nella corsa alle regionali nella sfida contro il presidente uscente Eugenio Giani e il candidato di centrodestra Alessandro Tomasi. “Toscana Rossa” il gruppo che Bundu guida. “Siamo noi l’alternativa”, dice ancora mentre con la sua auto viaggia in lungo e in largo per la Toscana in questi giorni di appuntamenti elettorali. “Non ho autista, non abbiamo uno staff elettorale, quello lo lasciamo agli altri”, dice il volto della sinistra radicale fiorentina. Madre italiana, papà della Sierra Leone che arriva a Firenze negli anni Sessanta avendo ottenuto una borsa di studio in architettura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

