elezioni regionali in calabria vince il centrodestra con occhiuto

7 ott 2025

Le elezioni regionali in Calabria hanno sancito la vittoria del presidente dimissionario Roberto Occhiuto, a capo della coalizione di centrodestra. Occhiuto, vicesegretario di Forza Italia a livello nazionale, ha vinto sfiorando il 60% dei voti contro Pasquale Tridico, ex presidente dell’Inps ed europarlamentare del Movimento 5 Stelle, candidato per il cosiddetto Campo largo, il centrosinistra. Occhiuto è arrivato a queste elezioni con una mossa da molti ritenuta spregiudicata e sicuramente senza precedenti. Si è infatti dimesso pochi giorni dopo aver ricevuto un avviso di garanzia per corruzione e si è subito ricandidato. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

