elezioni regionali in calabria vince il centrodestra con occhiuto

Le elezioni regionali in Calabria hanno sancito la vittoria del presidente dimissionario Roberto Occhiuto, a capo della coalizione di centrodestra. Occhiuto, vicesegretario di Forza Italia a livello nazionale, ha vinto sfiorando il 60% dei voti contro Pasquale Tridico, ex presidente dell’Inps ed europarlamentare del Movimento 5 Stelle, candidato per il cosiddetto Campo largo, il centrosinistra. Occhiuto è arrivato a queste elezioni con una mossa da molti ritenuta spregiudicata e sicuramente senza precedenti. Si è infatti dimesso pochi giorni dopo aver ricevuto un avviso di garanzia per corruzione e si è subito ricandidato. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Risultati a Miglierina delle elezioni regionali 2025. Elettori: 912 - Votanti: 295 (32,35%), Schede nulle: 2, Schede bianche: 2, Schede contestate: 0. https://elezioni.interno.gov.it/risultati/20251005/regionali/scrutini/italia/183020220740 Vai su Facebook
