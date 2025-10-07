Elezioni regionali in Calabria ecco tutti i nomi dei consiglieri eletti a Palazzo Campanella

Dopo l'ufficialità dell'elezione a presidente della Regione Calabria del riconfermato Roberto Occhiuto, dati definitivi e tanto attesi anche per i consiglieri che andranno a sedersi tra gli scranni dell'aula consiliare Francesco Fortugno di Palazzo Campanella.Nella regione, secondo i dati di. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Risultati a Miglierina delle elezioni regionali 2025. Elettori: 912 - Votanti: 295 (32,35%), Schede nulle: 2, Schede bianche: 2, Schede contestate: 0.

