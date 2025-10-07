Elezioni regionali in Calabria | è Occhiuto Bis

Lidentita.it | 7 ott 2025

Il candidato del centrodestra sbaraglia la concorrenza e si conferma per il secondo mandato L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

elezioni regionali in calabria 232 occhiuto bis

© Lidentita.it - Elezioni regionali in Calabria: è Occhiuto Bis

In questa notizia si parla di: elezioni - regionali

elezioni regionali calabria 232Elezioni regionali, ecco la ripartizione dei seggi e i consiglieri eletti. Boom di Gallo e Cirillo - Lo spoglio delle elezioni regionali in Calabria si &#232; concluso nella notte ed è gia possibile avere il quadro dei consiglieri regionali eletti. Riporta calabria.gazzettadelsud.it

elezioni regionali calabria 232Regionali, primi dati reali su schede scrutinate confermano netta vittoria di Occhiuto - IN AGGIORNAMENTO - Lo spoglio &#232; iniziato da qualche ora e conferma le indicazioni emerse dalle proiezioni e degli exit poll d ... Scrive lametino.it

