Elezioni regionali i nomi dei candidati di Noi Moderati nel collegio Firenze 2
Di seguito i nomi dei candidati di Noi Moderati nel collegio Firenze 2, collegio dove in tutto si eleggono tre consiglieri regionali e che comprende Mugello, Valdisieve, Valdarno e Chianti.Nello specifico, votano nel collegio 2 i residenti nei comuni di: Bagno a Ripoli, Barberino di Mugello. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
In questa notizia si parla di: elezioni - regionali
Elezioni regionali, il vertice in notturna: i leader a casa Meloni per le candidature
Elezioni regionali in Toscana, le trattative a sinistra: Giani strappa il via libera
Elezioni regionali, Zaia gioca di sponda. L’asse con la premier nella partita con Salvini
#Elezioni regionali in #Toscana, come e quando si vota - X Vai su X
Elezioni Regionali 2025 - Risultati scrutini Comune di Scilla - Candidati Presidenti e Liste Circoscrizionali. - facebook.com Vai su Facebook
Elezioni regionali, i nomi dei candidati di 'Toscana Rossa' nel collegio Firenze 2 - Nel collegio Firenze 2 si eleggono tre consiglieri, comprende le zone del Mugello, della Valdisieve, del Valdarno e del Chianti ... Lo riporta firenzetoday.it
Elezioni regionali 2025, ecco tutti i candidati nelle 7 Regioni al voto - Alcune sfide sono già delineate mentre in altre Regioni non sono ancora stati ufficializzati i nomi ... Segnala tg24.sky.it