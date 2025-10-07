Elezioni regionali i nomi dei candidati della lista civica ' Eugenio Giani - Casa Riformista' nel collegio Firenze 3
Di seguito i nomi dei candidati di Fratelli d'Italia nel collegio Firenze 3, collegio dove in tutto si eleggono due consiglieri regionali e che comprende la zona dell'Empolese Valdelsa.Nello specifico, votano nel collegio 3 i residenti nei comuni di: Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
In questa notizia si parla di: elezioni - regionali
Elezioni regionali, il vertice in notturna: i leader a casa Meloni per le candidature
Elezioni regionali in Toscana, le trattative a sinistra: Giani strappa il via libera
Elezioni regionali, Zaia gioca di sponda. L’asse con la premier nella partita con Salvini
#Elezioni regionali in #Toscana, come e quando si vota - X Vai su X
Risultati a Miglierina delle elezioni regionali 2025. Elettori: 912 - Votanti: 295 (32,35%), Schede nulle: 2, Schede bianche: 2, Schede contestate: 0. https://elezioni.interno.gov.it/risultati/20251005/regionali/scrutini/italia/183020220740 - facebook.com Vai su Facebook
Elezioni regionali, i nomi dei candidati della lista civica 'È Ora - Tomasi Presidente' nel collegio Firenze 3 - Nel collegio Firenze 3 si eleggono due consiglieri regionali, comprende la zona dell'Empolese Valdelsa Di seguito i nomi dei candidati della lista civica 'È Ora - Riporta firenzetoday.it
Elezioni regionali, i nomi dei candidati di 'Toscana Rossa' nel collegio Firenze 3 - Di seguito i nomi dei candidati di 'Toscana Rossa' (lista che tiene insieme Rifondazione comunista, Potere al Popolo e Possibile, a sostegno della candidata presidente Antonella Bundu) nel collegio ... Scrive firenzetoday.it