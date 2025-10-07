Elezioni regionali 2025 Santangelo si candida con Fratelli d' Italia e ' inguaia' i meloniani

Casertanews.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il consigliere regionale Vincenzo Santangelo lascia il centrosinistra per approdare nel campo opposto, quello del centrodestra, sotto le insegne di Fratelli d’Italia, il partito guidato dalla premier Giorgia Meloni.La notizia, trapelata già da qualche ora, è stata confermata da più fonti. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: elezioni - regionali

Elezioni regionali, il vertice in notturna: i leader a casa Meloni per le candidature

Elezioni regionali in Toscana, le trattative a sinistra: Giani strappa il via libera

Elezioni regionali, Zaia gioca di sponda. L’asse con la premier nella partita con Salvini

elezioni regionali 2025 santangeloElezioni Toscana 2025: date e orari, candidati e ultimi sondaggi sulle regionali - Domenica 12 ottobre dalle 7 alle 23 e lunedì 13 ottobre dalle 7 alle 15 si vota per le regionali in Toscana. Scrive fanpage.it

elezioni regionali 2025 santangeloELEZIONI REGIONALI. Ora De Luca, persi gli indagati Zannini & Co., liscia il pelo a Santangelo che fa arrabbiare Smarrazzo e Iodice. Una breve riflessione su De Filippo e Forza ... - Lo stretto entourage del governatore gli ha chiesto di candidarsi, nei giorni scorsi, con i riformisti di Manfredi e Cesaro. Si legge su casertace.net

Cerca Video su questo argomento: Elezioni Regionali 2025 Santangelo