Elezioni regionali 2025 Santangelo si candida con Fratelli d' Italia e ' inguaia' i meloniani

Il consigliere regionale Vincenzo Santangelo lascia il centrosinistra per approdare nel campo opposto, quello del centrodestra, sotto le insegne di Fratelli d’Italia, il partito guidato dalla premier Giorgia Meloni.La notizia, trapelata già da qualche ora, è stata confermata da più fonti. 🔗 Leggi su Casertanews.it

