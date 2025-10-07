Elezioni regionali 2025 Oliviero annuncia la sua candidatura nella lista A testa alta con De Luca
Il Presidente del Consiglio regionale della Campania, Gennaro Oliviero, ha annunciato ufficialmente la sua candidatura alle prossime elezioni regionali del 23 e 24 novembre, nella lista “A testa alta con De Luca”.Con questo annuncio, Oliviero conferma la volontà di proseguire il suo impegno. 🔗 Leggi su Casertanews.it
In questa notizia si parla di: elezioni - regionali
Elezioni regionali, il vertice in notturna: i leader a casa Meloni per le candidature
Elezioni regionali in Toscana, le trattative a sinistra: Giani strappa il via libera
Elezioni regionali, Zaia gioca di sponda. L’asse con la premier nella partita con Salvini
#Elezioni regionali in #Toscana, come e quando si vota - X Vai su X
Elezioni Regionali 2025 - Risultati scrutini Comune di Scilla - Candidati Presidenti e Liste Circoscrizionali. - facebook.com Vai su Facebook
Regionali Campania, Gennaro Oliviero candidato della lista “A testa alta con De Luca” - Il presidente del Consiglio regionale della Campania, Gennaro Oliviero, annuncia ufficialmente la sua candidatura nella lista “A testa alta con De Luca”, per ... pupia.tv scrive
Oliviero piazza un altro fedelissimo nella lista 'A Testa Alta' per essere certo dell'elezione - Per questo Oliviero è pronto anche a rinunciare a una parte delle sue preferenze pur di ‘potenziare’ la lista. Lo riporta casertanews.it