Elezioni regionali 2025 Oliviero annuncia la sua candidatura nella lista A testa alta con De Luca

Casertanews.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Presidente del Consiglio regionale della Campania, Gennaro Oliviero, ha annunciato ufficialmente la sua candidatura alle prossime elezioni regionali del 23 e 24 novembre, nella lista “A testa alta con De Luca”.Con questo annuncio, Oliviero conferma la volontà di proseguire il suo impegno. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: elezioni - regionali

elezioni regionali 2025 olivieroRegionali Campania, Gennaro Oliviero candidato della lista “A testa alta con De Luca” - Il presidente del Consiglio regionale della Campania, Gennaro Oliviero, annuncia ufficialmente la sua candidatura nella lista “A testa alta con De Luca”, per ... pupia.tv scrive

Oliviero piazza un altro fedelissimo nella lista 'A Testa Alta' per essere certo dell'elezione - Per questo Oliviero è pronto anche a rinunciare a una parte delle sue preferenze pur di ‘potenziare’ la lista. Lo riporta casertanews.it

