Elezioni in Calabria Galati | Per la prima volta due nostri eletti nel Consiglio regionale

“Un risultato straordinario per Noi Moderati in Calabria: 4,03% dei consensi, pari a 30.613 voti. Per la prima volta il nostro movimento entra nel Consiglio Regionale della Calabria con due eletti. Un traguardo che ci riempie di orgoglio e che rappresenta una tappa fondamentale nel nostro. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Elezioni regionali, la sfida del centrosinistra: campo largo in Calabria. Il centrodestra fatica ancora a trovare i tre nomi mancanti

Elezioni Regionali, sfida Occhiuto-Tridico in Calabria. Il centrodestra pensa a Cirielli in Campania, Stefani in Veneto e Lobuono in Puglia

Calabria, presidente Occhiuto si dimette dopo accuse di corruzione: “Non mi farò fermare, mi ricandido e tra qualche settimana elezioni” – VIDEO

Elezioni regionali, Galati (Noi Moderati): "La Calabria può diventare protagonista in Italia e Europa"

Regionali, Galati: "le proposte di Noi Moderati per una Calabria che cresce" - In queste settimane abbiamo incontrato cittadini, famiglie, imprese e associazioni, ascoltando bisogni e raccogliendo proposte.