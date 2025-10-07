Elezioni Calabria 2025 i risultati definitivi e i voti per partito | Forza Italia è al primo posto

Fanpage.it | 7 ott 2025

Alle elezioni regionali 2025 in Calabria ha vinto il centrodestra di Roberto Occhiuto, riconfermato presidente di Regione. Non solo: il partito di Occhiuto (Forza Italia) e la sua lista civica sono stati le forze più votate nella coalizione. Sconfitto Pasquale Tridico con tutto campo largo. Ecco i risultati definitivi: quanti voti hanno preso tutti i partiti e i candidati presidente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

