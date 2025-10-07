Elezioni Calabria 2025 i risultati definitivi e i voti per partito | Forza Italia è al primo posto
Alle elezioni regionali 2025 in Calabria ha vinto il centrodestra di Roberto Occhiuto, riconfermato presidente di Regione. Non solo: il partito di Occhiuto (Forza Italia) e la sua lista civica sono stati le forze più votate nella coalizione. Sconfitto Pasquale Tridico con tutto campo largo. Ecco i risultati definitivi: quanti voti hanno preso tutti i partiti e i candidati presidente. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: elezioni - calabria
Elezioni regionali, la sfida del centrosinistra: campo largo in Calabria. Il centrodestra fatica ancora a trovare i tre nomi mancanti
Elezioni Regionali, sfida Occhiuto-Tridico in Calabria. Il centrodestra pensa a Cirielli in Campania, Stefani in Veneto e Lobuono in Puglia
Calabria, presidente Occhiuto si dimette dopo accuse di corruzione: “Non mi farò fermare, mi ricandido e tra qualche settimana elezioni” – VIDEO
Elezioni regionali in Calabria: Occhiuto vince con 57,26 % vs Tridico 41,73 % Falcomatà ottiene un seggio a Reggio (PD); Sarica fuori https://avveniredicalabria.it/elezioni-regionali-in-calabria-ecco-tutti-gli-eletti/… #ElezioniRegionali #ElezioniCalabria #T - X Vai su X
Elezioni regionali in Calabria, circoscrizione Centro: boom di Noi Moderati (8%). Tiene il Pd I PRIMI DATI SULLE PREFERENZE https://gazzettadelsud.it/?p=2110187 Vai su Facebook
Risultati elezioni Calabria, la diretta dello spoglio. Occhiuto vincitore, ecco tutti i voti - Elezioni regionali Calabria, chi vince tra Occhiuto, Tridico e Toscano? Secondo money.it
Regionali in Calabria 2025, trova i risultati del tuo Comune: la mappa live - 406 sezioni in 5 province che porteranno all’elezione del consiglio regionale e del presidente ... Scrive quotidiano.net