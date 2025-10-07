Ele A annuncia il Pixel Tour nei club le date e i biglietti
Ele A annuncia oggi il suo grande ritorno dal vivo, dopo il tour europeo presenterà il suo disco Pixel nei club italiani. Dopo l’annuncio del suo tour europeo, un evento live speciale e gratuito a Milano aperto ai fan e la performance al Red Bull 64 Bars Live di Corviale a Roma, Ele A annuncia oggi il suo grande ritorno dal vivo. A partire dal 2 marzo 2026, l’artista porterà la sua musica sui palchi dei più importanti club italiani, con il suo Pixel Tour 2026, che unisce i brani che l’hanno resa una delle voci più riconoscibili della scena rap contemporanea e le nuove canzoni tratte da Pixel (EMI Records Italy Universal Music Italia), in uscita venerdì 10 ottobre. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
