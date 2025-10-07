Elab Elaboratorio di Idee promuove una Tavola Rotonda su Sanità e territorio

Arezzo, 7 ottobre 2025 –  ELABElaboratorio di Ideepromuove una Tavola Rotonda su Sanità e territorio. La centralità del cittadino. Presso l'Hotel Minerva di Arezzo il 9 di Ottobre 2025, dalle 18:00 alle 20:00. La tavola rotonda, la quarta della serie promossa da Elab (le altre tavole rotonde: Imprese e territorio, Disabilità, Cambiamento climatico), prevede l'intervento di relatori del settore che ogni giorno vivono il mondo della sanità e tutte le problematiche relative: Dott. Mauro Marziali: Dirigente Medico di Emergenza Urgenza, Dott. Riccardo Tartaglia: Professore scienze infermieristiche - Università Unimarconi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

