Elab Elaboratorio di Idee promuove una Tavola Rotonda su Sanità e territorio
Arezzo, 7 ottobre 2025 – ELAB "Elaboratorio di Idee" promuove una Tavola Rotonda su Sanità e territorio. La centralità del cittadino. Presso l'Hotel Minerva di Arezzo il 9 di Ottobre 2025, dalle 18:00 alle 20:00. La tavola rotonda, la quarta della serie promossa da Elab (le altre tavole rotonde: Imprese e territorio, Disabilità, Cambiamento climatico), prevede l'intervento di relatori del settore che ogni giorno vivono il mondo della sanità e tutte le problematiche relative: Dott. Mauro Marziali: Dirigente Medico di Emergenza Urgenza, Dott. Riccardo Tartaglia: Professore scienze infermieristiche - Università Unimarconi.
Cherici ed ELAB “Elaboratorio di Idee”, Tavola Rotonda su Politiche di adattamento climatico ed energetico nelle città
Cherici ed ELAB "Elaboratorio di Idee", Tavola Rotonda su Politiche di adattamento climatico ed energetico nelle città - Lucia Cherici, candidata indipendente nella lista di Forza Italia alle prossime regionali, annuncia la tavola rotonda