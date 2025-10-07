Eklettica presenta Note di Gusto | il sapore della beneficenza

Tempo di lettura: 2 minuti Quando la solidarietà incontra il gusto, nasce un’esperienza che nutre l’anima. È questo lo spirito di “Note di Gusto”, l’iniziativa promossa dall’Associazione Culturale no-profit Eklettica, che sarà presentata ufficialmente il 7 ottobre 2025 presso la Biblioteca Comunale Leopoldo Cassese di Atripalda e vivrà il suo momento clou martedì 21 ottobre nella splendida cornice di Villa Miele, all’interno del Bel Sito Hotel di Avellino Est. Una cena-evento tra eleganza, gusto e beneficenza, dove chef stellati, ristoratori, pasticcieri, panificatori, pizzaioli, bartender e produttori locali uniranno le proprie eccellenze per costruire un percorso sensoriale tra tradizione e innovazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

