le novità di dungeons & dragons: revisione della classe psion e il nuovo incantesimo ego whip. Il mondo di Dungeons & Dragons continua a evolversi con aggiornamenti e test delle sue meccaniche attraverso la serie di contenuti chiamata Unearthed Arcana. Tra le novità più recenti, spicca una revisione significativa del personaggio Psion, accompagnata da un’analisi dettagliata del nuovo incantesimo Ego Whip. Questo articolo approfondisce le modifiche apportate, evidenziando le implicazioni per i giocatori e i master. la revisione del personaggio psion in unearthed arcana. Il Psion, introdotto come classe sperimentale, sta attraversando un processo di affinamento che mira a migliorare la sua funzionalità e coerenza. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Ego whip di d&d: un incantesimo deludente e confuso