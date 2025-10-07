Egitto fine primo round colloqui Gaza
1.12 Il primo round di colloqui tra Hamas e i mediatori si è concluso in Egitto "in un clima positivo", riferiscono i media egiziani. Secondo Al-Qahera News, i colloqui proseguiranno anche oggi a Sharm El-Sheikh dove una delegazione israeliana è arrivata ieri. Israele e Hamas dovrebbero avviare colloqui indiretti sui dettagli di una proposta del presidente Trump per uno scambio di ostaggi e un cessate il fuoco.Le delegazioni di Israele e Hamas hanno comunicato con mediatori che facevano la spola tra le due parti. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Egitto, al via i negoziati tra Hamas e Israele per "piano di pace" per Gaza, Trump: "Entro il fine settimana avremo già un primo accordo"
Piano di pace di Trump, al via in Egitto i negoziati tra Hamas e Israele per porre fine alla guerra nella Striscia di Gaza
