Egitto fine primo round colloqui Gaza

1.12 Il primo round di colloqui tra Hamas e i mediatori si è concluso in Egitto "in un clima positivo", riferiscono i media egiziani. Secondo Al-Qahera News, i colloqui proseguiranno anche oggi a Sharm El-Sheikh dove una delegazione israeliana è arrivata ieri. Israele e Hamas dovrebbero avviare colloqui indiretti sui dettagli di una proposta del presidente Trump per uno scambio di ostaggi e un cessate il fuoco.Le delegazioni di Israele e Hamas hanno comunicato con mediatori che facevano la spola tra le due parti. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it