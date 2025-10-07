Effetto Personale il progetto tra Questura e ' Ali della mente' diventa un libro

Nella giornata odierna (7 ottobre), l’associazione culturale “Ali della mente”, da anni impegnata nella promozione e nella diffusione della cultura della legalità attraverso il linguaggio dell’arte, ha presentato, presso la sala stampa della Camera dei Deputati, il libro “Effetto personale”. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: effetto - personale

“Effetto personale”, il corto del Questore con 'Ali della Mente' al Giffoni Film Festival

Violenza donne: alla Camera presentato il libro Effetto personale

Buongiorno, Dal 26 settembre al via le domande di pensionamento per il personale scolastico. Le domande, che avranno effetto da settembre 2026, si presentano su Polis Istanze online. La scadenza è fissata al 21 ottobre per il personale docente, ATA ed ed - facebook.com Vai su Facebook

Quali effetti potrebbero esserci per il personale della scuola, se lo sciopero del 3 ottobre a sostegno di Gaza e della Global Sumud Flotilla dovesse essere considerato illegittimo? Vediamolo nel dettaglio https://tuttoscuola.com/sciopero-generale-3ottobre-co - X Vai su X

"Effetto personale", un corto per aiutare le donne a denunciare - Una borsa abbandonata sul ciglio di una strada, che potrebbe essere di qualunque donna che ha subito violenza. Secondo ansa.it

Progetto pilota contro la guida sotto l'effetto di alcol e droga - Moltissimi i controlli eseguiti da marzo ad oggi, circa un migliaio, che hanno "rivelato una propensione all'abuso, non solo di alcol e droga ma anche di sostanze psicotrope". Si legge su ansa.it