Effetto Calabria la calata dei vip Da Gasparri a Salvini a Fratoianni

Lanazione.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli ultimi fuochi della campagna elettorale sono fuochi d’artificio. Perchè in campo, anzi in città, nella fitta trama di piazze, alberghi con sale conferenze pronte all’uopo, comitati elettorali, scendono i big nazionali degli schieramenti. Nel centrodestra dopo il ministro Giuli è la volta del vicepremier Matteo Salvini. Data e luogo sono confermati nelle locandine che rimbalzano tra i social e i militanti impegnati nel tour de force di manifesti da attaccare e "santini" dei candidati da distribuire in quantità industriale perchè si sa, "è una battaglia all’ultimo voto" dice un militante di lungo corso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

effetto calabria la calata dei vip da gasparri a salvini a fratoianni

© Lanazione.it - Effetto Calabria, la calata dei vip. Da Gasparri a Salvini a Fratoianni

In questa notizia si parla di: effetto - calabria

Regionali, i nomi di cui si parla nel centrosinistra e l'effetto sulle comunali di Reggio Calabria

Il centrodestra batte Landini due a zero. Anche in Calabria non c'è l'effetto piazza

effetto calabria calata vipEffetto Calabria, la calata dei vip. Da Gasparri a Salvini a Fratoianni - Il centrodestra gonfia le vele toscane al risultato: il centrosinistra punta la riscossa, i leader di Avs in campo . Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Effetto Calabria Calata Vip