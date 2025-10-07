Gli ultimi fuochi della campagna elettorale sono fuochi d’artificio. Perchè in campo, anzi in città, nella fitta trama di piazze, alberghi con sale conferenze pronte all’uopo, comitati elettorali, scendono i big nazionali degli schieramenti. Nel centrodestra dopo il ministro Giuli è la volta del vicepremier Matteo Salvini. Data e luogo sono confermati nelle locandine che rimbalzano tra i social e i militanti impegnati nel tour de force di manifesti da attaccare e "santini" dei candidati da distribuire in quantità industriale perchè si sa, "è una battaglia all’ultimo voto" dice un militante di lungo corso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Effetto Calabria, la calata dei vip. Da Gasparri a Salvini a Fratoianni