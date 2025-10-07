Efemeral lanciano Silent Hound con Ian Anderson | online il video
È online “Silent Hound”, il nuovo singolo degli Efemeral con la partecipazione di Ian Anderson dei Jethro Tull, estratto dall’album “Rounded With a Sleep”, già in rotazione radiofonica e disponibile in digitale per Efemeral Music. Insieme al brano, arriva anche il video ufficiale, pensato per svelarne l’intensità più autentica. Un’uscita che lascia il segno Il . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
