Educhiamo le nuove generazioni torna il Bla Bla Festival nell' Unione Terre di Castelli

Il Bla Bla Festival animerà anche quest'anno i territori dell'Unione Terre di Castelli e Montese, da venerdì 10 a domenica 12 ottobre 2025. La quinta edizione del Festival sarà incentrata sul ruolo dell'insegnante ed educatore, da cui il titolo "educhiamo". L'iniziativa, organizzata da ASP Terre.

Al via il ciclo di incontri e conferenze della Pubblica Istruzione "Educhiamo le coscienze".

Patapùm 2025, a Palermo il festival del teatro per le nuove generazioni - A Palermo il Teatro per le Nuove Generazioni ha trovato una casa permanente: si chiama PataPùm ed è la traiettoria con cui il Piccolo Teatro Patafisico, anno dopo anno, rende diffuso e accessibile il

Starting Finance porta l'educazione finanziaria nelle scuole: educare alla consapevolezza per vivere più liberi - Dopo aver redatto il Manifesto per l'educazione finanziaria, Starting Finance scende in campo con un progetto dedicato alle nuove generazioni