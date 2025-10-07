Educhiamo le nuove generazioni torna il Bla Bla Festival nell' Unione Terre di Castelli

Il Bla Bla Festival animerà anche quest’anno i territori dell’Unione Terre di Castelli e Montese, da venerdì 10 a domenica 12 ottobre 2025. La quinta edizione del Festival sarà incentrata sul ruolo dell’insegnante ed educatore, da cui il titolo “educhiamo”. L’iniziativa, organizzata da ASP Terre. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

"Educhiamo" le nuove generazioni, torna il Bla Bla Festival nell'Unione Terre di Castelli

