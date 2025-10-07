Eduardo De Crescenzo al Teatro Sannazaro per celebrare i 20 anni del Premio Masaniello

Il Premio Masaniello celebra vent’anni di eccellenza con Eduardo De Crescenzo al Teatro Sannazaro. Vent’anni di passione, cultura e orgoglio partenopeo. Il “Premio Masaniello – Napoletani Protagonisti”, ideato per celebrare le eccellenze che onorano Napoli nel mondo, festeggia il suo prestigioso ventennale con una serata d’eccezione, carica di arte e sentimento. Domenica 12 ottobre 2025, . 🔗 Leggi su 2anews.it

