Ed gein ha influenzato la cattura di ted bundy?

Jumptheshark.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una produzione Netflix ha suscitato numerose discussioni per il suo approccio controverso nel rappresentare figure storiche e criminali noti. La serie, intitolata Monster: La storia di Ed Gein, narra la vita del famigerato serial killer e ladro di tombe, inserendolo in un contesto che coinvolge anche l’FBI e il caso Ted Bundy. Questa rappresentazione ha sollevato dubbi sulla fedeltà dei fatti storici rispetto a quanto realmente accaduto, generando richieste di sospensione da parte di alcuni spettatori. Nonostante ciò, la produzione ha proseguito con una terza stagione incentrata su Ed Gein, approfondendo aspetti della sua vita prima della cattura. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

In questa notizia si parla di: gein - influenzato

Chi era Ilse Koch e come ha influenzato Ed Gein

