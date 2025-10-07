In Ecuador avanza la repressione militare del presidente Noboa, mentre dall’Italia arrivano risorse che alimentano questa politica: nel luglio 2025 il governo Meloni ha firmato un accordo con il Paese sudamericano per la cancellazione di 10 milioni di dollari di debito. Un fondo per finanziare formalmente progetti ambientali, ricondotto dallo stesso esecutivo alle spese per la “sicurezza nazionale”. Le proteste in Ecuador sono esplose a metà settembre, dopo la decisione del governo di Quito di eliminare i sussidi per il carburante diesel, facendo salire il prezzo da 1,80 a 2,80 dollari al gallone. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ecuador, scioperi e repressione militare: Meloni cancella 10 mln del debito di Quito per la “sicurezza nazionale”