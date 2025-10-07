Prato, 7 ottobre 2025 — Domenica 12 ottobre torna nel suo splendore autunnale la settima Ecomaratona Pratese, manifestazione che si conferma tra gli appuntamenti più amati e partecipati del calendario toscano. Il teatro naturale sarà, come da tradizione, il magnifico Parco delle Cascine di Tavola, un autentico polmone verde dove sport, natura e solidarietà si incontrano in un’unica, grande festa. Quest’anno l’evento fa segnare numeri record di iscrizioni e un respiro sempre più internazionale: saranno infatti presenti ben 46 atleti del team “Axa Assicurazioni” provenienti dal Belgio, oltre a numerosi partecipanti da Germania, Spagna e Cina, con quest’ultima rappresentata da oltre 200 iscritti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ecomaratona Pratese sempre più internazionale