Ecofuturo Tv la seconda puntata dedicata all’agricoltura sostenibile | indispensabile per salute e clima
La seconda puntata di Ecofuturo Tv è interamente dedicata all' agricoltura sostenibil e, raccontata come una risorsa indispensabile per la salute, l'occupazione e il clima, ma anche come un'opportunità resa oggi concreta e vantaggiosa grazie a eco-innovazioni e nuove tecnologie. Dopo l'introduzione di Tessa Gelisio, che spiega cosa significhi davvero produrre cibo sano e rispettoso dell'ambiente, si entra nel vivo con l'esperienza di Orogel, azienda leader nel settore ortofrutticolo che ha fatto della sostenibilità e dell'efficienza energetica i cardini del proprio sviluppo. A seguire, l'intervista a Mariagrazia Mammuccini, presidente di Federbio, offre uno sguardo sul ruolo del biologico, presentando i dati su come le attività agricole sono influenzate dai cambiamenti climatici e valorizzando i dati reali del comparto del biologico in Italia.
