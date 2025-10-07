Ecco quale potrebbe essere la prossima destinazione di Santos Escobar
Santos Escobar è ufficialmente un free agent e tutti gli indizi sono verso la All Elite Wrestling come sua prossima destinazione. Il suo contratto è scaduto ed a meno che la WWE non rinnovi all’ultimo l’ex leader del legado del fantasma non farà più parte della compagnia. Santos Escobar verso la AEW?. La Wrestling Observer Radio ha riportato che la WWE si era già preparata all’ uscita di Santos Escobar ed ora Dave Maltzer e Bryan Alvarez hanno parlato della situazione nella puntata del 7 Ottobre, affermando di come negli spogliatoi WWE ci si aspetti un ingresso nella federazione di Jacksonville. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
