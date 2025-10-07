Esiste davvero un luogo sicuro in caso di attacco nucleare? La questione, oggi, si carica di un’urgenza nuova, in un mondo in cui la deterrenza sembra cedere il passo a una fragile competizione strategica e la minaccia atomica torna a essere un argomento di politica reale, non più solo di fantascienza. La giornalista investigativa Annie Jacobsen, citata da Open per esempio, nel suo libro Nuclear War: A Scenario (2024) ha cercato un luogo “più sicuro” in caso di attacco nucleare, ipotizzando che Australia e Nuova Zelanda possano garantire la sopravvivenza nel worst case scenario. Ma come sottolineano numerosi esperti, non esiste una città inviolabile, ma che alcuni fattori – distanza dagli obiettivi militari, conformazione del terreno, infrastrutture sotterranee – possono ridurre i rischi immediati di un’esplosione o della successiva ricaduta radioattiva. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ecco qual è il posto più sicuro in caso di attacco nucleare della Russia