Ecco qual è il posto più sicuro in caso di attacco nucleare della Russia

Ilgiornale.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Esiste davvero un luogo sicuro in caso di attacco nucleare? La questione, oggi, si carica di un’urgenza nuova, in un mondo in cui la deterrenza sembra cedere il passo a una fragile competizione strategica e la minaccia atomica torna a essere un argomento di politica reale, non più solo di fantascienza. La giornalista investigativa Annie Jacobsen, citata da Open per esempio, nel suo libro Nuclear War: A Scenario (2024) ha cercato un luogo “più sicuro” in caso di attacco nucleare, ipotizzando che Australia e Nuova Zelanda possano garantire la sopravvivenza nel worst case scenario. Ma come sottolineano numerosi esperti, non esiste una città inviolabile, ma che alcuni fattori – distanza dagli obiettivi militari, conformazione del terreno, infrastrutture sotterranee – possono ridurre i rischi immediati di un’esplosione o della successiva ricaduta radioattiva. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

