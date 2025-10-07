Ecco perché è stata vietata la manifestazione di piazza del Nettuno

Bolognatoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una parte di Bologna scenderà nuovamente in piazza per manifestare il proprio appoggio alla causa palestinese e contro il genocidio in atto nella Striscia di Gaza. Le persone che si ritroveranno al presidio delle ore 19.30 in piazza del Nettuno saranno decisamente meno rispetto ai cortei del 22. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: perch - stata

Cerca Video su questo argomento: Perch233 232 Stata Vietata