Ecco le Giornate Fai d’Autunno Patrimonio di arte natura e storia Viaggio nella bellezza in sei tappe

La Chiesa di Santa Maddalena e Santa Teresa, all’interno del convento delle Sacramentine, e la Chiesa di San Maurizio a Monza, ciò che resta del convento della monaca di Monza. La Villa Barbò Pallavicini con il Collegio della Guastalla e la Villa Pagnoni a Monza. E poi il Teatro Binario 7 a Monza, sede della Gil durante il fascismo, dell’ufficio investigativo per reati politici e persino delle SS. Chiude la Villa Walter Fontana a Capriano di Briosco. Sono questi i sei luoghi e beni culturali proposti al pubblico dalla Delegazione e dal Gruppo Giovani Fai di Monza per la 14esima edizione delle Giornate Fai d’Autunno, in programma sabato e domenica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

