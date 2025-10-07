"Ho ucciso mio padre, ho mangiato carne umana, ed ora tremo di gioia". Così si chiude Porcile di Pasolini. Con l’unica battuta pronunciata da Pierre Clémenti, il Cannibale, nel secondo episodio del film. Ed è un po’ come se partisse da lì lo sguardo di Antonio Syxty, da questa necessità di emergere come individui tagliando il legame con i propri padri. L’ineludibile conflitto generazionale. Che si traduce in una riflessione ancora più accesa nel momento in cui il dialogo è con giovani interpreti neodiplomati. Sono i ragazzi e le ragazze della Scuola di Grock. Da stasera protagonisti di questo elaborato conclusivo che è stato scelto come parte integrante della stagione MTM. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Ecco il "Porcile" di Syxty. Riflessione sulla società