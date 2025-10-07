Ecco Dante 700 Al Politeama c’è il gran finale
Dante 700 – La dolce sinfonia di Paradiso: con l’esecuzione delle tre partiture selezionate per la finale, la terza edizione del concorso giunge al suo compimento e all’assegnazione dei premi, dopo che anche quest’anno tanti compositori da ogni continente hanno risposto all’invito a ispirarsi alla Commedia e a dialogare con Dante, questa volta sul Canto XXXIII del Paradiso, l’ultimo, con la Preghiera di San Bernardo alla Vergine e il celebre verso l’amor che move il sole e l’altre stelle. Il concerto finale sarà al Politeama venerdì, con inizio alle 21: Nima Keshavarzi dirigerà la Camerata e l’orchestra La Filharmonie, che insieme hanno ideato e organizzato il concorso, in collaborazione con Tempo Reale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
