EA FC 27 Potrebbe Perdere La Licenza Ufficiale Di Altre Cinque Squadre Della Serie A
Stando all’annuncio rilasciato pochi istanti fa da Konami, cinque squadre della Serie A hanno firmato un accordo per cedere i diritti per il titolo calcistico eFootball. DualSense PlayStation 5. Acquista il controller wireless DualSense per console PS5 su Amazon con uno sconto del 3%. 74.99€ 72.90€ Acquista Ora! Como, Hellas Verona, Parma, Tornio e Udinese potrebbero non avere la licenza ufficiale su EA FC 27, quindi la Serie A già orfana di Atalanta, Inter, Milan e Lazio potrebbe avere un numero di club veramente ridotto con nomi, club e kit ufficiali. Usiamo il condizionale poichè Konami al momento ha divulgato un breve annuncio sui social media quindi senza un comunicato al momento non possiamo stabilire se i diritti sono stati ceduti in esclusiva. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it
In questa notizia si parla di: potrebbe - perdere
Martelli in Calabria: “La sinistra guardi ai meriti e ai bisogni, il Pd stia lontano dai giacobini”. Ma Schlein potrebbe perdere anche lì
Il difensore del Tottenham Udogie potrebbe perdere l’inizio della stagione
Android TV potrebbe perdere una popolare funzione
Le voci di chi, con la costruzione dell’infrastruttura, potrebbe perdere tutto. «Non abbiamo un piano b». I cittadini a Messina e a Villa San Giovanni annunciano ricorsi. Il “nodo” su indennizzi e risarcimenti - facebook.com Vai su Facebook
#Tudor (#Juventus): «Non si può perdere una partita all'ultimo secondo. Dovevamo chiuderla prima. Dispiace, avevamo la partita in mano. Grande secondo tempo nostro, loro meglio nel primo. Ci prendiamo questo punto e andiamo avanti. I tre dietro tengon - X Vai su X
EA Sports FC 24: la data d'uscita potrebbe essere stata svelata da un noto leaker - È emersa in rete quella che sembra essere la data d'uscita di EA Sports FC 24, la nuova simulazione di calcio da parte di Electronic Arts che non utilizzerà più il nome classico di FIFA: il lancio del ... Lo riporta multiplayer.it
Come giocare a EA Sports FC 25 prima del lancio del 27 settembre? - EA Sports FC 25 esce il 27 settembre 2024 su PlayStation 5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch. Come scrive everyeye.it