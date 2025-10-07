Stando all’annuncio rilasciato pochi istanti fa da Konami, cinque squadre della Serie A hanno firmato un accordo per cedere i diritti per il titolo calcistico eFootball. DualSense PlayStation 5. Acquista il controller wireless DualSense per console PS5 su Amazon con uno sconto del 3%. 74.99€ 72.90€ Acquista Ora! Como, Hellas Verona, Parma, Tornio e Udinese potrebbero non avere la licenza ufficiale su EA FC 27, quindi la Serie A già orfana di Atalanta, Inter, Milan e Lazio potrebbe avere un numero di club veramente ridotto con nomi, club e kit ufficiali. Usiamo il condizionale poichè Konami al momento ha divulgato un breve annuncio sui social media quindi senza un comunicato al momento non possiamo stabilire se i diritti sono stati ceduti in esclusiva. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it

© Fifaultimateteam.it - EA FC 27 Potrebbe Perdere La Licenza Ufficiale Di Altre Cinque Squadre Della Serie A