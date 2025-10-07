EA FC 26 | la guida definitiva a tutte le esultanze nuove classiche Pro e Unlockable
Scopri tutte le esultanze di EA FC 26: 14 mosse nuove, movimenti base, Pro Unlockable e tutto quello che bisogna sapere per celebrare al meglio ogni marcatura. Hai appena segnato un gol da urlo all’ultimo minuto? Oltre a celebrarlo internamente (o esternamente, ma pur sempre nella tua stanzetta) bisogna farlo pesare al tuo avversario di turno. EA FC 26 ha quindi sfornato un ricco aggiornamento di animazioni ad hoc, mescolando 14 esultanze inedite al ritorno di tanti classici intramontabili. Ma non è solo questione di premere un tasto a caso. Scegliere la celebrazione giusta al momento giusto è un’arte, un modo per personalizzare la tua vittoria e, perché no, mandare un messaggio chiaro all’avversario (perché l’importante non è vincere: è stravincere, distruggere l’avversario e se commestibile, perché no, mangiarlo – do you know the cit?). 🔗 Leggi su Esports247.it
In questa notizia si parla di: guida - definitiva
