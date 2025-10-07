E’ una K Sport ruggente Urbania ha fatto l’impresa
Dopo cinque giornate c’è solo una squadra al comando: la K Sport Montecchio Gallo. In una classifica chiaramente corta, vista l’esiguità delle partite giocate. Le quattro provinciali si stanno dando da fare dimostrando di potersi ritagliare in questo campionato un ruolo di primo piano. Due le squadre imbattute: la K Sport e la Fermignanese, due quelle che non hanno mai vinto: la Civitanovese e la Jesina. Domenica cinque vittorie delle sei sono arrivate in trasferta. Il blitz della K Sport è commentato dal direttore generale della società Matteo Mariani. "Torniamo da Fabriano con tre punti importanti per la nostra classifica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
