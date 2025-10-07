È un rimpianto per la Juventus ora Marotta lo vuole all’Inter | è la sorpresa del campionato

Marotta pensa a un colpo che farà mangiare la mani alla Juventus: è la sorpresa in quest’inizio di stagione. La Juventus negli ultimi anni si è ritrovata a fare i conti con vari rimpianti sul mercato. Il capofila è Dean Huijsen. Il difensore spagnolo, ceduto al Bournemouth un anno fa per circa 18 milioni di euro, è finito al Real Madrid per 60 milioni. Un exploit non sorprendente per i ben inseriti che avevano già fiutato le qualità del classe 2005. Nella lista dei rimpianti, vuole scalare posizioni anche Matias Soulé. L’argentino è diventato un perno fondamentale nello schieramento di Gasperini che in campionato l’ha sempre schierato dal 1?. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

