Bianca Berlinguer torna questa sera, martedì 7 ottobre, in prima serata su Rete 4 con un nuovo appuntamento di È Sempre Cartabianca, il talk show di approfondimento targato VideoNews. Anticipazioni e ospiti del 7 ottobre 2025. Quasi tutti gli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla, fermati e detenuti in Israele, sono tornati in Italia e hanno raccontato di essere stati trattenuti nelle carceri in condizioni inaccettabili: in studio la testimonianza di Lorenzo D’Agostino. Il dibattito politico si concentra ancora sulla grande manifestazione a sostegno della Palestina che si è tenuta a Roma nei giorni scorsi, la più partecipata tra quelle organizzate finora in Italia. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - È Sempre Cartabianca, la Flotilla e il piano di pace al centro della nuova puntata