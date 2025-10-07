È Sempre Cartabianca la Flotilla e il piano di pace al centro della nuova puntata
Bianca Berlinguer torna questa sera, martedì 7 ottobre, in prima serata su Rete 4 con un nuovo appuntamento di È Sempre Cartabianca, il talk show di approfondimento targato VideoNews. Anticipazioni e ospiti del 7 ottobre 2025. Quasi tutti gli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla, fermati e detenuti in Israele, sono tornati in Italia e hanno raccontato di essere stati trattenuti nelle carceri in condizioni inaccettabili: in studio la testimonianza di Lorenzo D’Agostino. Il dibattito politico si concentra ancora sulla grande manifestazione a sostegno della Palestina che si è tenuta a Roma nei giorni scorsi, la più partecipata tra quelle organizzate finora in Italia. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
In questa notizia si parla di: cartabianca - flotilla
È Sempre Cartabianca, la Flotilla e il piano di pace al centro della nuova puntata
Droni in volo e una barca in avvicinamento alla nuova flotilla, siamo in diretta con la nave Conscience #ÈsempreCartabianca - X Vai su X
È sempre Cartabianca. . "Grave confondere gli antagonisti con la flotilla, si usano per screditare l'iniziativa" Oscar Farinetti è ospite a #ÈsempreCartabianca - facebook.com Vai su Facebook
Flotilla, nuovo gruppo di navi a 120 miglia da Gaza. Il portavoce in lacrime: «Attaccati in mare da Israele». La replica: saranno presto espulsi - Probabilmente ci stanno per intercettare, i droni sono sopra di noi. Come scrive msn.com
Flotilla, diretta. Gli attivisti: «Almeno 19 navi intercettate, 23 proseguono verso Gaza. Arrestate circa 200 persone» - La Flotilla è stata abbordata da navi militari israeliane a meno di 70 miglia da Gaza: sono 19 le navi intercettate dalla marina dello Stato ebraico, secondo gli attivisti, mentre 23 ... Segnala ilmattino.it