All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Tra le scarpe uomo in super offerta per il Prime Day di Ottobre 2025 ci sono naturalmente le sneaker, passione e ossessione di moltissimi di noi. Runner esperti, scalatori o amabili intenditori della suola gommata, il cambio armadio è ormai necessario tanto quanto quello della scarpiera. Perché allora non dare un'occhiata alle promozioni della Festa delle Offerte Prime 2025 a tema calzature, per farsi un'idea sui modelli di scarpe da ginnastica evergreen con cui rinnovare il parterre di stagione? Un paio di sneaker è sempre una buona idea, giusto? Per la palestra, certo, ma anche per completare i prossimi look meno informali. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - E se il Prime Day di Ottobre fosse l'occasione per qualche ottima sneaker in sconto?